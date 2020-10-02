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Aktüel "BİFO Özel: Baroktan Klasiğe" konseri müzikseverlerle buluştu
Aktüel

"BİFO Özel: Baroktan Klasiğe" konseri müzikseverlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:32:23 -
"BİFO Özel: Baroktan Klasiğe" konseri müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Özel: Baroktan Klasiğe" konseri, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında çevrim içi olarak müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde yayınlandı.

Festivalin BİFO'ya odaklandığı üç konserlik özel serinin ikincisinde orkestra, Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Antonio Pirolli şefliğinde baroktan klasik döneme uzanan bir program seslendirdi. Konserin solistliğini ise "ışığı her an daha da güçlenen bir yıldız" olarak nitelendirilen mezzosoprano Ezgi Karakaya yaptı.

Fransız Barok stilinin ustası Jean-Baptiste Lully’nin, Avrupa’da Türklük modasının yaşandığı bir dönemde bestelediği "Türk Seremonisi için Marş" ile başlayan konserde, George Frideric Handel’e ve Johann Sebastian Bach’a uzanan bir program sunuldu.

Çekimleri Kadıköy Süreyya Operası'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 10 dakika süren konserde, aralarında Antonio Vivaldi, Joseph Haydn, Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli ve Johann Sebastian Bach'ın bulunduğu usta bestecilerin eserleri seslendirildi.



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