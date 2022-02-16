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Medya ‘Bidon kafa’ Yılmaz Özdil’e yargı tokadı!
Medya

‘Bidon kafa’ Yılmaz Özdil’e yargı tokadı!

Diyanet’e ve başkanına, Müslümanların en kutsal değerlerine yönelik akla ziyan söylemlerde bulunan Sözcü gazetesinin ağzı bozuk ‘bidon kafa’ yazarı Yılmaz Özdil’e mahkemeden tokat gibi karar çıktı. Mil-Diyanet Sen üyelerinin ‘küfürbaz’ Özdil’e yönelik eleştirisini ‘fikir özgürlüğü’ olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 22:47:00 -
‘Bidon kafa’ Yılmaz Özdil’e yargı tokadı!

Özellikle inançlı kesime yönelik hakaretler yağdıran ‘bidon kafa’ Yılmaz Özdil’e yargıdan tokat gibi karar çıktı. 

“Ağzı lağım kokan” eleştirisi üzerine mahkemeye koştu

Diyanet İşleri Başkanlığı ve birçok inançlı isme yönelik hakaretler yağdıran Yılmaz Özdil, “çukurlaşan gazeteci müsveddesi”, “ağzı lağım kokan” gibi sözlerle kendisine yönelik yapılan eleştiri gelince mahkemeye koştu. 

‘Fikir özgürlüğü’ kapsamında kabul edildi

Özdil’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda “ağzı lağım kokan”, “çukurlaşan gazeteci müsveddesi” ifadeler ‘ağır eleştiri, kaba söz’ olarak nitelendirilerek takipsizlik kararı verildi.  

 

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