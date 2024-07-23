Biden’in kendisi de Erdoğan’ı indirmek için kurduğu masa da tarihe karıştı!

Dünya, Donald Trump’ın karşısında tutunamayacağı anlaşılınca “adaylıktan çekil” baskısıyla karşılaşan ve bir süre direndikten sonra çekilmek zorunda kalan ABD Başkanı Joe Biden’ın gidişini konuşuyor. Başkan adayı olduğunda “Türkiye’deki dostlarımızı destekleyerek Erdoğan’ı indirmeliyiz. Erdoğan’ı darbeyle değil, seçimle değiştireceğiz” diyen Biden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği destekle “altılı masa” ucubesinin kurulmasına vesile olmuştu.

6’lı masaya kurmuştu

6’lı masa seçim hezimetiyle tarihe gömülürken, unutkanlığı ve gaflarıyla ABD ve dünya kamuoyunda alay konusu olan Biden de tarihe karıştı. Böylece Erdoğan’ı ve AK Parti tasfiye etmeyi amaçlayan bir dış üst akıl oyunu daha başarısızlıkla sonuçlandı. Başkan seçildikten sonra Türkiye ile mesafeli bir ilişki yürüten Biden, iki ülke arasındaki en soğuk döneminin yaşanmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, şunları söyledi:

Kendileri indiler

“Sayın Erdoğan halkın teveccühüyle iktidara gelmiş ve bütün seçimleri kazanmıştır. İktidara geldiği günden beri illegal yollarla indirmeye çalışan pek çok güçler oldu. Hepsi dış güçlerle birlikte hareket etti. Cumhurbaşkanımızı indirmek üzere pek çok planlar yapıldı. Ama elhamdülillah tüm bu badireler atlatıldı. Vatandaş da seçtiği Başkanına sahip çıktı. ABD şimdiye kadar dünyanın çeşitli bölgelerindeki ve Ortadoğu’daki ülkelere yönelik istediği yönetimleri başa getirmek için faaliyetler yapıyordu. Fakat Türkiye’de Erdoğan’ın dik duruşu ve arkasında millet desteğinin olması sayesinde bunu başaramadılar. Bir millet liderine sahip çıkıyorsa ona dış güçlerin etki edemediğini anladılar. Bütün tuzaklara rağmen Erdoğan ve iktidarı dimdik ayakta kaldı. Onu indireceklerini söyleyenler birer birer indiler, Cumhurbaşkanımız dimdik ayakta duruyor. Türkiye eskisi gibi manüple edilebilecek bir ülke değil. Eskisi gibi iktidarların dış güçler vasıtasıyla değiştirilebildiği bir ülke değil. Halk da demokrasisine, vatanına, bayrağına sahip çıkıyor. Bu ilelebet böyle devam edecektir. Joe Biden de bunu öğrenerek tarih sahnesinden çekilmiştir.”

Siyasi baygınlık

Politikadam Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da, şunları dile getirdi: “Türk hükümetlerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı yakasını kaptırdığı ABD, Erdoğan iktidarına kadar Türkiye’yi hep arka bahçeleri olarak gördü. ‘Stratejik müttefiklik’ adı altında Türkiye düşmanlarına yapmadığı yardım kalmayan ABD yönetimi, Türkiye ne zaman başını kaldırsa ekonomik anlamda hamleler yapsa ya asker postallarını devreye soktu veya uluslararası Finans çevrelerini kışkırtarak Türkiye ekonomisini kıskaca aldı. Bunun en son örneğini Biden yönetiminde gördük. Erdoğan’ı gönderme planı yapan Biden siyasi baygınlık geçirerek havlu atmış ve ringden çekilmiştir. Biden, Venezuela’da da Maduro yönetimini darbe ile iş başından indirememiştir.

İsrail sürüklüyor

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise, şunları kaydetti: “Tarih Biden’i ‘sapık, bunak ve şizofren ABD Başkanı’ olarak hatırlayacak. Defaatle kendisinin Siyonist olduğunu vurgulayan ve Gazze’deki katliamın baş sorumlularından olan Biden, bizler için başka bir şeyle de hatırlanacak. Birbirine benzemeyen 6’lı şer masasının kurucusu ve onursal başkanıydı kendileri. Milli iradenin temsilcisine, FETÖ’sü, PKK’sı, LGBT’si, TÜSİAD’ı, Siyonisti, Kemalisti, çakma dincisi, NATO’cusu, gladyocusu ne varsa toplayıp indirmeye çalışan Biden, artık tahammül edilemez bir hal karşısında bildiğiniz kovulmuştur. Siyonist terör örgütü İsrail, paçasından tuttuğu Batı emperyalizmini de kendisiyle beraber cehennemin çukuruna sürüklüyor. Henüz bu iyi günleri. Daha beterini görecekler.”

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