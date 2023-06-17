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Dünya Biden'dan Ukrayna açıklaması: Kolay olmayacak
Dünya

Biden'dan Ukrayna açıklaması: Kolay olmayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-17 23:15:00 -
Biden'dan Ukrayna açıklaması: Kolay olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 'Ukrayna’nın NATO’ya katılma süreci kolay olmayacak' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Belçika’nın Brüksel’de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna’nın NATO’ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO‘ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden “Ukrayna’nın NATO’ya katılım süreci kolay olmayacak. Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız” dedi.

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