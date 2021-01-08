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Dünya Biden'dan Trump'ın yemin törenine gelmemesine yorum
Dünya

Biden'dan Trump'ın yemin törenine gelmemesine yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine katılmayacağı açıklamasını değerlendiren seçilmiş Başkan Joe Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:56:00 -
Biden'dan Trump'ın yemin törenine gelmemesine yorum

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine gelmesini istemediğini ancak Başkan Yardımcısı Mike Pence'i orada görmekten onur duyacaklarını söyledi. 

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. 

"Trump'ın azline Kongre karar verir" 

Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi. 

Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı. 

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Gelmemesi iyi bir şey,  o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Mike Pence açıklaması

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi.

 

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