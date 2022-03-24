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Dünya Biden'dan sert çıkış: Karşılık veririz
Dünya

Biden'dan sert çıkış: Karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 21:14:00 -
Biden'dan sert çıkış: Karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını bildirdi.

Biden, Brüksel'de katıldığı NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanacağına ilişkin ellerinde bir istihbarat bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Biden, "Size şu an istihbarat verisi veremem, bu nedenle de sorunuzu yanıtlayamam. Ancak Rusya bunu (kimyasal silah) kullanırsa karşılık veririz. Bu karşılığın içeriği ise silahın kullanım şekline bağlı olur." ifadesini kullandı.

Biden başka bir gazetecinin "Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Buna cevabım evet. Bu durum G20'ye bağlı. Bugün bu konu da gündeme geldi. Eğer bu yapılamayacaksa, Endonezya ve diğer ülkeler buna karşı çıkarsa, Ukrayna'nın da toplantılara katılımını sağlamalıyız." yanıtını verdi.

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Yorumlar

765

Hadi bakalım Rusya'ya bu sözlerin boşa cikmas inşallah sonradan unutmassin bu sözleri ben öyle denemiştim diye inkaretmessin

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