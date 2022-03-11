Biden'dan Rusya'ya karşı tarife savaşı!

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna saldırısı dolayısıyla Rusya'ya yeni tur yaptırımlar açıklamaya hazırlanıyor.

Başkan Biden'ın Rusya ile normal ticari ilişkilerin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, Rus ithalatına yönelik artan tarifelerin önünü açması bekleniyor. Duyurunun, G7 ve AB liderleriyle birlikte yapılması öngörülüyor.

Biden'ın Rusya'nın tercih edilen ticaret statüsüne son verilmesi çağrısında bulunacağı ifade ediliyor.

Düzenlemeler gereği böyle bir kararı sadece Kongre alabiliyor. Fakat Biden'ın bu yönde Kongre'de desteği olduğu görülüyor. Her iki partiden de birçok temsilci daha önce bu konuda Biden'ı desteklediklerini ifade etmişti.

Bu yönde bir karar ticari ilişkiler bakımından Rusya’yı Küba ve Kuzey Kore ile aynı seviyeye taşımış olacak.

Rusya, dış ticaretinde ABD'ye kıyasla Avrupa Birliği'ne daha çok bağımlı durumda. Ülke ihracatının üçte birini AB'ye yaparken, yalnızca yüzde 5'ini ABD'ye yapıyor.