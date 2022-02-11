Biden'dan Putin hakkında ağır sözler: 'Ukrayna'ya girecek kadar aptalsa...'

NBC News'a konuşan ABD Başkanı Joe Biden, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidinin yeniden arttığı' gerekçesiyle Amerikalıların Ukrayna'ya seyahat etmemesi ve Ukrayna'yı derhal terk etmesine dair ABD Dışişleri'nin dünkü uyarısını yankıladı.

"ABD vatandaşları Ukrayna'yı şimdi terk etmeli" diyen Biden, şöyle devam etti:

"Bu bizim bir terörist örgütle uğraşmamız gibi bir şey değil. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraşıyoruz. Bu çok farklı bir durum ve işler hızla çıldırabilir."

Ukrayna'dan Amerikalıların tahliyesi için ABD askeri gönderme emri vermesine hangi senaryonun yol açabileceği sorusuna "Öyle bir senaryo yok. Amerikalılarla Ruslar birbirilerine ateş açmaya başlarsa Dünya Savaşı olur" yanıtını veren Biden, "Hiç olmadığımız kadar farklı bir dünyadayız" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya girecek kadar aptalsa bile ABD vatandaşlarını olumsuz etkileyecek herhangi bir şey yapmayacak kadar akıllı olduğundan' söz eden Biden, "Bunu ona hiç söylediniz mi" sorusuyla karşılaştı. "Evet" yanıtını veren Biden, "Amerikalıların çiğneyemeyeceği bir çizgi olduğunu ona söylediniz mi" diye tekrar sorulması üzerine "Bunu ona söylememe gerek yoktu, bunun hakkında konuşmuştum, o bunu biliyor" dedi.