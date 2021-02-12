  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bıden'dan olay Çin itirafı: Harekete geçmezsek...
Dünya

Bıden'dan olay Çin itirafı: Harekete geçmezsek...

ABD Başkanı Joe Biden, hemen harekete geçmezlerse Çin'in ABD'yi geçeceğini düşündüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 12:06:00 -
Bıden'dan olay Çin itirafı: Harekete geçmezsek...

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğüne işaret ederek, hemen harekete geçmemeleri halinde bu ülkenin kendilerini geride bırakacağını söyledi.

Biden, ülkedeki altyapı sorunlarının ele alındığı Beyaz Saray'daki toplantıda ABD-Çin rekabetini değerlendirdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün telefonda 2 saat görüştüğünü belirten Biden, Pekin'in pek çok alanda birçok büyük proje yürüttüğüne dikkati çekerek, "Eğer harekete geçmezsek onlar (Çin) bizi geçecek. Hızlanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Biden, başkan yardımcılığı döneminden Çin'i ve Cinping'i iyi tanıdığını ve ortak noktaları da görüştüklerini, ancak iki ülke arasındaki rekabet unsurlarının da farkında olduklarını ifade etti. Biden, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılaması oturumlarını takip etmediğini, sadece haberlerde izlediğini sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, Cinping ile dün telefonda görüşen Biden'ın, Sincan'dan Hong Kong'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta "endişelerini" dile getirdiğini bildirmişti. Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin aldığı "Çin'in, Sincan'da Uygur Türklerine soykırım uyguladığını" vurgulayan kararı aynen kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan, Hong Kong ve Tibet'teki insan hakları ihlallerini yakından takip edeceklerini, ayrıca Pekin'in küresel ekonomik sistem içinde adil olmayan uygulamalarına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Pentagon'u dün ziyaret eden Biden da "Çin Görev Gücü" altında yeni bir birim kurduklarını ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve sözde sinemacılar da sahneye çıktı: 100'e yakın sözde sanatçıdan ortak Boğaziçi bildirisi
Gündem

Ve sözde sinemacılar da sahneye çıktı: 100'e yakın sözde sanatçıdan ortak Boğaziçi bildirisi

Yüze yakın sözde sinema sanatçısı Boğaziçi provokatörlerini destekleyen ortak bir metne imza attı.
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' sözüne bomba itiraf
Siyaset

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' sözüne bomba itiraf

CHP'den istifa eden Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'Gel bakalım Muharrem' şeklinde anon..
Rockefeller'in torununa FETÖ'cü yemeği yaptırdı
Gündem

Rockefeller'in torununa FETÖ'cü yemeği yaptırdı

NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu olan nikahsız yaşadığı Ariana'ya FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeği olarak ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay