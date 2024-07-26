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Gündem Biden'dan Netanyahu'ya, "En kısa sürede ateşkes anlaşması tamamlanmalı" çağrısı
Gündem

Biden'dan Netanyahu'ya, "En kısa sürede ateşkes anlaşması tamamlanmalı" çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 07:08:00 -
Biden'dan Netanyahu'ya, "En kısa sürede ateşkes anlaşması tamamlanmalı" çağrısı

Katil Netanyahu'yu meclisinde ağırlayan katliam açıklamalarını dakikalarca ayakta alkışlayan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun Gazze'deki son durumu, halen devam eden ateşkes görüşmeleri sürecini ve esirlerle ilgili konuları detaylı şekilde ele aldığı belirtildi.

Dünyayı oyalıyorlar

Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.

Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.
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