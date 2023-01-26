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Dünya Biden'dan karar! 2 yıl uzatıldı
Dünya

Biden'dan karar! 2 yıl uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerine dönemeyen ABD'deki Hong Kongluların sınır dışı edilmesini engelleyen programın süresini 2 yıl süreyle uzattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 19:17:00 -
Biden'dan karar! 2 yıl uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerine dönemeyen ABD'deki Hong Kongluların sınır dışı edilmesini engelleyen programın süresini 2 yıl uzattı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Hong Kong'da temel insan hak ve hürriyetlerini desteklediğini belirten Biden, Çin'in Hong Kong'da bu hakları ihlal etmeye devam ettiğini ve bu nedenle ABD'de bulunan Hong Kongluların vize sürelerini 5 Şubat 2025'e kadar uzattığını söyledi.

Biden, söz konusu uygulamanın, kararın alınmasından sonra Çin veya Hong Kong'a gönüllü dönen, ABD'de sürekli ikamet etmeyen, göçmenlik yasası kapsamında "sınır dışı edilebilir" kategorisinde yer alan ve ilgili Amerikan makamlarının sınır dışı edilmesini kararlaştırabileceği kişiler dışındaki Hong Kongluları kapsayacağını bildirdi.

Başkan Biden ayrıca İç Güvenlik Bakanı'na, ülkedeki Hong Kongluların çalışabilmesi ve öğrencilerin de okuyabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdiğini aktardı.

Ülkelerine dönemeyen ABD'deki Hong Konglulara özel 2021'de yürürlüğe konan ilgili uygulamanın 5 Şubat 2023'te sona ermesi bekleniyordu. Hong Kong'da son dönemde siyasi baskının arttığını öne süren Demokratlar, Başkan Biden'a bu sürenin uzatılması yönünde baskı yapıyordu.

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