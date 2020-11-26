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Aktüel Biden'dan ABD halkına "hayat normale dönecek" sözü
Aktüel

Biden'dan ABD halkına "hayat normale dönecek" sözü

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:51:44 -
Biden'dan ABD halkına "hayat normale dönecek" sözü

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

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