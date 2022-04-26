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Dünya Biden'a şok! En yakınındaki isim koronaya yakalandı
Dünya

Biden'a şok! En yakınındaki isim koronaya yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 19:49:00 -
Biden'a şok! En yakınındaki isim koronaya yakalandı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Kovid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir" bilgisini paylaştı.

Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.​​​​​​

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