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Dünya Biden yolunu şaşırdı... Kırmızı halıyı göremedi
Dünya

Biden yolunu şaşırdı... Kırmızı halıyı göremedi

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyareti sırasında kırmızı halıda yolunu şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 14:40:00 - 2023-02-22 14:41:17

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz bir ziyaret yapan Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Zelenski’ye “Daha fazla silah ve mühimmat” garantisi veren Biden, "Rusya’nın Ukrayna’da zafer kazanmaması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. 

Biden’ın bir sonraki durağı Polonya oldu. Polonya’nın başkenti Varşova’ya giden Joe Biden, askeri törenle karşılaştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda ile kırmızı halıda yürüyen Joe Biden, daha sonra yolunu şaşırdı ve kırmızı halının dışına çıktı. Nereye gideceğini bilemeyen ve kırmızı halıdan uzaklaşmaya devam eden Biden’ın imdadına koruması yetişti.

Biden’ın yanına geçen koruması, ABD Başkanı’yla birlikte yürüyerek daha fazla yolundan sapmamasını sağladı. O anlar, Ruptly kamerası tarafından görüntülendi.

Biden'ın sağlık raporu

ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık raporu, Beyaz Saray tarafından paylaşıldı.

ABD Başkan'ının doktoru O'Connor, "Sağlıklı, dinç, 80 yaşında bir erkek olan Joe Biden'ın hiçbir sağlık sorunu yoktur. Çok ayrıntılı nörolojik muayeneler yapılmıştır ve hiçbir sorunu yoktur" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Joe Biden’ın demans ve alzaymır hastası olduğunu iddia etti.

Joe Biden, bisikletten düşmesi, kürsüden inince yolunu şaşırması, Beyaz Saray’da kaybolması ve ceketini giyememesi ile geçen sene birçok defa gündeme geldi.

Dünya genelinde sağlık durumu hakkında dedikodular dolaşan Joe Biden hakkında Amerikalı yetkililer, “Sağlığı yerinde” demeye devam ediyor.

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