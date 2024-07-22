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Dünya Biden ucuz yırttı! Beyaz Saray'dan Kovid-19 açıklaması
Dünya

Biden ucuz yırttı! Beyaz Saray'dan Kovid-19 açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-22 22:54:00 -
Biden ucuz yırttı! Beyaz Saray'dan Kovid-19 açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirterek durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı açıklamaya göre, O'Connor, Biden'ın 17 Temmuz'da yakalandığı Kovid-19'un semptomlarından "neredeyse tamamen" kurtulduğunu belirtti.

Virüsle mücadelesinde Biden'a bugün 10. doz Paxlovid ilacının verildiğini kaydeden O'Connor, ABD Başkanı'nın tüm başkanlık görevlerini sürdürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

Jean-Pierre, hafif semptomlar gösteren Biden'ın Delaware'deki evinde kendisini izole edeceğini kaydetmişti.
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Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Biden'ın, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceğinin halen belirsiz olduğu ve Biden'ın izole olması sebebiyle görüşmenin henüz netleşmediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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