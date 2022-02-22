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Dünya Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini ele aldı
Dünya

Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 04:39:00 -
Biden, Scholz ve Macron ile Ukrayna krizini ele aldı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Macron ve Scholz ile Ukrayna'da artan gerilimi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk bölgelerini 'bağımsız' olarak tanımasını kınamaktadır." ifadesine yer verilerek, liderlerin gelecekte atacakları adımlar konusunda koordinasyonu sürdüreceğinin altı çizildi.

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