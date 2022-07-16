Biden: 'Orta Doğu'da Rusya veya Çin'in dolduracağı bir boşluk bırakmayacağız'

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretleri çerçevesinde ziyaret ettiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Suudi yetkililerle bir araya geldi. Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, Suudi Veliaht Prensi Selman Muhammed bin Selman ve Suudi Bakanlarla bir çalışma toplantısına katılan Biden, toplantılardan sonra yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Orta Doğu'ya barış getirme, küresel ekonomik büyümeyi sağlama ve teknolojik alanlarda işbirliğini sağlama konularında anlaştığını ifade etti.

Biden yaptığı açıklamada, "ABD askerleri de dahil olmak üzere uluslararası barış güçleri, 40 yılı aşkın süredir bulundukları Tiran Adası'nı ve Kızıldeniz'i terk edecekler. Bu atılım sayesinde bu ada, gerekli tüm güvenlik düzenlemelerini koruyarak turizme ve ekonomik kalkınmaya açık olacak" dedi. Biden, bölgedeki barış çözümleri doğrultusunda, Suudi Arabistan ile Yemen ateşkesini uzatmak için ABD ile Suudi Arabistan'ın birlikte çalışmayı kabul ettiğini söyleyerek, "Yemen'de daha geniş bir çözüme ulaşmak için diplomatik bir süreç izlemeyi kabul ettik" ifadelerini kullandı. Biden, "Suudi liderliği ayrıca gıda ve insani yardım malzemelerinin sivillere teslim edilmesini kolaylaştırmaya devam etme taahhüdünde bulundu. Bu bağlamda, İran ve İran'ın vekillerinden gelen gerçek tehditler göz önüne alındığında, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin krallığı savunması gerektiğini tartıştık" dedi.

"Ortadoğu'da Rusya veya Çin'in dolduracağı bir boşluk bırakmayacağız"

Biden görüşmelerde Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC) düşük ve orta gelirli ülkelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için küresel altyapı ve ortaklığa yatırım yapma konusunda milyarlarca dolarlık taahhüdü olduğunu söyleyerek, "Irak'ın elektrik şebekesini Kuveyt ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez İşbirliği Konseyi şebekelerine bağlamak ve Irak'ın bölgeye entegrasyonunu derinleştirmek ve İran'a olan bağımlılığımızı azaltmak için bir anlaşmayı sonuçlandırdık. Ortadoğu'da ileriye dönük bu önemli adımlarla beraber, Ortadoğu'da Rusya veya Çin'in dolduracağı bir boşluk bırakmayacağız" sözlerini kullandı.

"5G için yeni teknoloji çözümümüz Çin ile rekabet edecek"

Biden, Suudi yetkililerle yapılan görüşmelerde ABD LED teknolojisine yatırım yapılması konusunda anlaşıldığını söyleyerek, "Suudi Arabistan, G7'de bir araya getirdiğim küresel altyapı ve yatırım olan Global Initiative için bir ortaklıkla koordine edilmek üzere, hem burada hem de gelişmekte olan ülkelerde, güvenilir 5g gibi ağları geliştirmek ve güvence altına almak için yeni ABD LED teknolojisine yatırım yapacak. 5g için yeni teknoloji çözümümüz, Çin dahil olmak üzere diğer platformlarla rekabet edecek" dedi.

Suudi Arabistan'ın ayrıca, geniş kapsamlı bir "Temiz Enerji Girişimi" için ABD ile ortaklık sağlayacağını söyleyen Biden, "Suudi Arabistan, yeşil hidrojen, güneş, karbon yakalama, nükleer ve diğer projelere odaklanan geniş kapsamlı bir temiz enerji girişiminde bizimle ortak olacak ve dünyanın temiz enerji geçişini hızlandırmak ve ABD temiz enerji endüstrisinin küresel standartlarını belirlemesine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Biden yaptığı açıklamada, "Küresel ekonomik büyümeyi desteklemek için küresel enerji güvenliğinin ve yeterli petrol kaynaklarının sağlanması konusunda iyi bir tartışma yapma fırsatı bulduk. Önümüzdeki haftalarda daha fazla adım göreceğimizi umuyorum" şeklinde konuştu.

"İnsan hakları konusunda sessiz kalmayacağımız"

Biden, Suudi yetkililerle ayrıca insan haklarını ve siyasi reform konularını da görüştüğünü söyleyerek, "Her zaman olduğu gibi, konunun benim ve Amerika Birleşik Devletleri için hayati derecede önemli olduğunu her zaman açıkça belirttim. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, toplantının başında gündeme getirdim gibi, o zaman ne düşündüğümü açıkça ortaya koydum ve bunda nettim. Bir Amerikan Başkanı olarak çok açık bir şekilde, insan hakları konusunda sessiz kalmayacağımızı söyledim" dedi.