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Dünya Biden duyurdu! Benzin fiyatları düşecek
Dünya

Biden duyurdu! Benzin fiyatları düşecek

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:03:00 -
Biden duyurdu! Benzin fiyatları düşecek

Biden, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaretlerin California durağında altyapı paketi konusunda açıklamalarda bulundu.

Los Angeles'ta metro hattına yapılan yeni eklemeleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Biden, bu hattın toplu taşımayı geliştireceğini ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Biden, kongreden geçirdikleri altyapı paketi sayesinde ülke ekonomisinde düzelme yönünde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak. Benzin fiyatları çok yüksek, çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, California ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek, burada çeşitli konuşmalar yapıyor.

Söz konusu programlar doğrudan bir "seçim kampanyası" olarak açıklanmasa da Biden gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.

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