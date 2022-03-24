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Dünya Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya dev yaptırım!
Dünya

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya dev yaptırım!

ABD Başkanı Joe Biden, yaptırımlara bir yenisini daha ekledi. Biden tüm Duma üyelerine yaptırım kararının alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 16:43:00 -
Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya dev yaptırım!

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 29'uncu gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma üyelerinin tamamına yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. Biden sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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