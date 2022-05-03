  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi hedef alan 'Aptal Komedyen'den 'kurnaz' geri vites! Zelensky, yine Yunanistan'a yaranmaya çalıştı

Bakan Varank'tan CHP'li İBB'ye 'terör' tepkisi!

MSB duyurdu! Terör örgütü PKK'ya bayram darbesi

AK Partili Mehmet Ceylan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması: Pandemi öncesi 30 dolarken bugün 120 dolar

Diyarbakır Valisi'nden acılı annelere ziyaret: Sonuna kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz

Elon Musk'ın açıklaması kripto parayı hareketlendirdi! Twitter'a yeni özellik ekleyecek

Kerkük'ü kum fırtınası vurdu! Onlarca kişi boğulma tehlikesi yaşadı

Ukrayna'dan büyük darbe! Rusya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu karargahı vuruldu

Bayraktar TB2 ilk kez Rus botlarını avladı

ABD ile Polonya arasında kritik görüşme! Geniş bir heyetle geldiler
Dünya Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi
Dünya

Biden Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı resepsiyonu verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı için resepsiyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 04:24:00 -

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’da düzenlediği resepsiyonda Amerikalı Müslüman kanaat önderlerini ağırladı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın da katıldığı resepsiyonda konuşan Biden, tüm Müslümanların bayramını kutladığını söyledi.

“Amerikalı Müslümanlar ülkemizi daha da güçlü kılıyor” mesajı veren Biden, inanç özgürlüğünün Amerika’nın temel değerlerinden olduğunu vurguladı.

Ramazan ayının hatırlattığı değerlerin toplumsal önemine dikkat çeken Biden, Kovid-19 aşısı dahil Müslümanların her alanda insanlığın gelişimine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Programda kısa bir konuşma yapan Muhammed Mescidi İmamı Talib Şerif de farklı toplumlar arasındaki kardeşliğe ve toplumsal paylaşıma atıf yaparak Amerikalı Müslümanlara desteğinden dolayı Biden yönetimine teşekkür etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay