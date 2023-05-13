Biden, ABD'nin kimyasal silah planlarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, "Kimyasal silah stokumuzun imhasını bu sonbahara kadar tamamlama yolundayız. bu, en yüksek şeffaflık ve kamu güvenliği standartlarını koruyan bir silahsızlanma kilometre taşıdır" dedi.

Açıklamada, ABD'nin "kimyasal silahların dünya çapında stoklanmasını, üretimini ve kullanılmasını önlemek" için Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW) ile çalışmaya devam edeceği belirtildi.

1997'de yürürlüğe giren Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni (CWC) imzalayan ülkeler, tüm kimyasal mühimmat stoklarını imha etmeyi taahhüt ettiler. Yasal olarak, ABD'nin bunu bu yıl sonuna kadar yapması gerekiyor. ABD, Colorado ve Kentucky'deki depolarda kalan son kimyasal silahlarını 30 Eylül 2023'e kadar imha etme sözü verdi.

Moskova ve Pekin defalarca Washington'u bu tasfiye sürecini hızlandırmaya çağırdı. Rusya ve Çin geçen ay ortak bir bildiri yayınlayarak "kimyasal silahların imhasını tamamlamamış tek [CWC] üye devlet olarak ABD'nin kimyasal silah stoklarının tasfiyesini hızlandırmasında ısrar etti."

Rusya, 2017'de tüm kimyasal silah cephaneliğini elden çıkardı. Çin kendi kimyasal silahını ilan etmedi, ancak Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Çin topraklarında terk ettiği eski stoklar var. Bu silahlar şu anda imha edilme sürecinde.

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