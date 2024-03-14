  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Biçerdövere çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti
Yaşam

Biçerdövere çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-14 03:30:00 -
Biçerdövere çarpan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde biçerdöver ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan U.’nun kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil karşı yönden gelmekte olan A.Ş.’nin kullandığı biçerdöverle çarpıştı. Kazada sürücü Hasan U. ile yanında bulunan İsmail Uğur (49) yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail Uğur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan U.'nun ise tedavisi sürüyor.

Biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23