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Aktüel

Bıçaklı saldırı düzenleyen Filistinli, İsrailli sivil tarafından yaralandı

2020-04-28 14:57:15 -
Bıçaklı saldırı düzenleyen Filistinli, İsrailli sivil tarafından yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail’in kuzeyindeki Kfar Saba kentinde bıçaklı saldırı gerçekleştiren bir Filistinli, çevredeki silahlı İsrailli bir “sivil” tarafından ateş edilerek yaralandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Tel Aviv’in kuzeyindeki Kfar Saba kentinde 62 yaşındaki bir kadının bıçaklı saldırıya uğradığı ve çevredeki bir sivil tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirenin 19 yaşındaki bir Filistinli olduğuna vurgu yapılarak, yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Olayın “terörist eylem” olarak nitelendiği açıklamada, kimlik bilgileri belirtilmeyen söz konusu Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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