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Aktüel Bıçaklı kavgada yaralandılar, hastaneye koşarak gittiler
Aktüel

Bıçaklı kavgada yaralandılar, hastaneye koşarak gittiler

Gaziantep'te kavgada yaralanan 4 kişiden 2'si, hastaneye gitmeye çalıştıkları motosikletin yakıtı bitince koşarak yola devam etti - Kavganın yanı sıra 2 kişinin yaklaşık 100 metre koşarak hastaneye ulaşması, güvenlik kameralarına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:51:07 -
Bıçaklı kavgada yaralandılar, hastaneye koşarak gittiler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Pınarbaşı Mahallesinde, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oktay Gürol (22), Ahmet Gürol (19), Kenan Gürol (22) ve Mecnun Çalar (32) bıçakla yaralandı.

Yaralılardan 2’si 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletle hastaneye ulaşmaya çalışan diğer 2 yaralı ise yaklaşık 100 metre uzaklıkta motosikletin yakıtı bitince koşarak yola devam etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis ekipleri, hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavganın yanı sıra 2 kişinin yaklaşık 100 metre koşarak hastaneye ulaşması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisin yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

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