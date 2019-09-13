Biberli çökelek bastırması nasıl yapılır?

Has bir çökeleğin lezzetinin yerini hiçbir yiyecek tutamaz... Peki çökelek bastırmasını lor peyniri ile yapınca ne olur? Çökelek bastırmasının asıl malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Çökelek yerine şimdilerde paketli olarak satılan lor peyniri, aynı değildir. Gerek lezzeti, gerekse kokusuyla çökelek bambaşka bir peynir çeşididir. Bu tarifi hakkıyla ve lezzetiyle yemek istiyorsanız, çökelek ile yapılması gerekir.

Malzemeler

600 gr. sivri biber

600 gr. çökelek

3 yemek kaşığı çörek otu

yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı

Öncelikle biberleri temizleyip çekirdeklerinden ayırın ve iri şekilde doğrayın.

Bir kenarda çökelekle çörek otunu güzelce karıştırın ve kavanozun dibine birmiktar, taban oluşturacak şekilde koyarak düzeltin.

Üzerine biraz zeytinyağı ilave edin ve tekrar çökelek ilave edin.

Kavanoz dolana kadar bütün malzemeleri tekrar koyun. En üstte çökelek ve zeytinyağının kalmasına özen gösterin.