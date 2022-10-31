Biberiye yağı ne işe yarar? Biberiye yağı nasıl yapılır, nasıl kullanılır Saraçoğlu? Biberiye yağı unutkanlık için nasıl kullanılır?

Biberiye Yağı Nedir?

Biberiye yağı, biberiye bitkisinin yapraklarından distilasyon yöntemiyle elde edilen bir uçucu yağ çeşidini oluşturuyor. Biberiye bitkisinin karakteristik odunsu kokusunu taşıyan biberiye yağı, rengini de bitkinin sarı-yeşil renginden alıyor.

Biberiye Yağı Ne İşe Yarar?

Biberiye yağı sahip olduğu ağrı kesici, antioksidan, dezenfektan, anti bakteriyel, anti mantar, anti kanser, anti enfeksiyon ve iltihap giderici özellikleriyle tam manasıyla bir şifa kaynağı olarak önemli bir şifa kaynağı olarak kullanılabilir özellik sunmaktadır. Biberiye yağı nasıl kullanılır Saraçoğlu...

Biberiye yağı nasıl yapılır diye soranlar için iki ayrı tariflerimiz...

TAZE BİBERİYE İLE BİBERİYE YAĞI TARİFİ

3-4 dal taze biberiye

475 mililitre zeytinyağı (yemeklerde kullanmayacaksanız jojoba ya da tatlı badem yağı da olur)

Biberiyeleri soğuk suyla iyice yıkayıp temizleyin. Yaprakları dallarından tek tek koparın.

Yağı tencereye alın ve hafifçe ısıtın ve içine biberiye yapraklarını ekleyin.

Biberiyeleri yağda 5 dakika kadar ısıtıp altını kapatın. Yaprakları bir süre daha yağda bekletin.

Yağ oda sıcaklığına geldiğinde yaprakları metal bir kevgirle yağdan çıkarın.

Yağınız soğuttuktan sonra kullanıma hazır. Güzelce sterilize edilmiş vakumlu bir kavanozda, ışık almayan serin bir yerde saklayabilirsiniz. Bir hafta içinde tüketmeye çalışın.

KURU BİBERİYE İLE BİBERİYE YAĞI TARİFİ

1 büyük çorba kaşığı kuru biberiye

475 mililitre zeytinyağı

Kavanozu 10 dakika kadar kaynatarak güzelce sterilize edin.

Biberiyeleri kavanoza yerleştirin ve yağı üzerine ekleyin. Bu işlemde taze biberiye kullanmak yağda zehirleyen bakterilerin oluşumuna neden olabilir, o nedenle biberiyenin iyice kuruduğundan emin olun.

Kavanozu üzerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde yağ ile doldurun. Biberiyenin tamamının yağın içine girdiğinden emin olun.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatıp güneşli bir yerde 2 hafta bekletin. Bu sürede yağınız yavaş yavaş ısınacak ve biberiye aroması yağa geçecek. 2 haftanın sonunda yağınızı kullanabilirsiniz.

Ancak kullanmadan önce yağı temiz bir tülbentle geniş metal bir kaseye süzün. Bu işlemi yaparken ellerinizin temiz olmasına dikkat edin. Artan biberiye yapraklarını çöpe atın.

Yağı yeniden ağzı vakumlu kavanoza doldurun. Kuru biberiyle yapacağınız yağı bir yıl saklayabilirsiniz.

Biberiye unutkanlık için nasıl kullanılır?

Zihinsel gelişimi arttıran ve unutkanlığı azaltan Biberiye çayı nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı biberiye.

1 tatlı kaşığı yeşil çay.

1 çubuk tarçın.

1,5 su bardağı temiz su.

Biberiye yağı nasıl kullanılır?

Ürünü kullanmadan önce elinize dökebilir ve 2-3 damla kadar biberiye uçucu yağını ekleyip karıştırdıktan sonra rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Dilerseniz kullanım kolaylığı için ürününüz her 30 gram ya da mililitresi için 4-5 damla biberiye yağı ekleyerek kullanabilirsiniz.

Biberiye yağının Zararları

Biberiye yağı kan basıncını arttırdığından, tansiyon yükseltici etkisi bulunur. Yüksek tansiyon sorunu olan kişilerin biberiye kullanmamaları gerekir. Aşırı biberiye yağı tüketimi, akciğerde ödem ve devamlı mide bulantıları gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Biberiye Yağının 8 Faydası

Baş ağrısına çözüm.

Cilde parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.

Biberiye yağıyla atın hafızaya.

Saç derisini besleyip, canlandırır.

Bir masaj çok kalori.

Rahatlatıcı bir etkisi var.

El ve ayaklardaki mantara son!

Kuru Biberiyeden Biberiye Yağı Nasıl Yapılır?

Bir konserve kavanozunu sterilize edin.

Kapağı kaynatmanıza gerek yok.

Konserve kavanozunu sterilize etmek için kaynar su kabı da kullanabilirsiniz.

Kavanoza kurutulmuş biberiye koyun.

Biberiye üzerine yağ dökün.

Biberiyenin tamamının yağa tamamen battığından emin olun.