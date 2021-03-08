Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, açıkladığı birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 19 öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar 23.03.2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular Üniversite Rektörlüğü’nün İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek. İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitenin web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul
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