Bezelye yemeği nasıl yapılır? Kıymalı bezelye yemeği tarifi malzemeleri

Bezelye yemeği mutfağınızda yapabileceğiniz en pratik ve severek tüketeceğiniz tariflerden biridir. Kıymalı, etli, sade ya da sebzeli yapabileceğiniz bezelye yemeği pratik olduğu kadar da besleyici ve lezzetlidir. Peki, bezelye yemeği nasıl yapılır? İşte kıymalı bezelye yemeği tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

-2 bardak bezelye

-2 tane patates

-1 tane havuç

-1 tane soğan

-250 gr kıyma

-2 kaşık salça

-Tuz

-Sıvı yağ

Kıymalı bezelye yemeği nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir tencerenin içine yemeklik doğradığınız soğanları koyun. Sıvı yağ ile birlikte biraz kavurun. Ardından salçayı ve kıymayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin. Havuçları ve patatesleri de küp küp doğrayıp ekledikten sonra bezelyeleri ekleyin. Bezelyelerin üzerini geçecek kadar da su ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatın. Yaklaşık 20-25 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz.