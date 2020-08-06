  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili skandal sözler sarf etti. Feiglin, "Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:12:00 - 2020-08-06 10:45:45
Beyrut'taki patlamayla ilgili skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik

İsrail'deki sağcı Zehut (Kimlik) Partisi Başkanı ve eski Meclis Başkan Yardımcısı Moshe Feiglin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgililer günü (İbrani takviminde 4-5 Ağustos) onuruna, Beyrut Limanı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik. Bu cehennemin bize roket olarak düşeceğini biliyor muydun?" ifadelerini kullandı.

Kendisinin patlayıcılar konusunda biraz bilgisi olduğunu belirten Feiglin, şunları kaydetti:

"Tanık olduğum en büyük patlama 2,5 ton TNT patlayıcısının infilakı idi. Dün Beyrut Limanı'nda gördüğümüz ise bundan çok daha fazlasıydı ki küçük bir nükleer bomba gibi yıkıcı etkisi vardı."

Patlamanın gerçek bir "şükür günü" olduğunu ileri süren Feiglin, "sevgililer günü onuruna bu harika kutlamayı düzenleyen gerçek kahramanlara" da teşekkür etti. Feiglin, 2013-2015 yıllarında Meclis'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likut Partisi'ni temsil etmişti. Feiglin'in partisi Zehut son seçimde ise barajı geçememişti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre ölü sayısının 113'e yükseldiğini, yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca da kayıp olduğunu bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sahin

Sizleri yeryuzunden silmeye basladigimiz gunde dunyanin kurtulusunu kutlayacagiz.havai fisekle degil sizin bedenlerinizi patlatarak yapicaz.o gun size kimse yardim etmeyecek.
  • Yanıtla

Tr.

Sen insan değilsin"Yahudi Köpeksin".Bütün İsrailin ...mına koyayım.Kanınızı ...skeyim.Bundan sonra bir tane yahudiye iyi davranırsam şerefsizim.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı