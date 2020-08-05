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Aktüel

Beyrut'taki patlamada can kaybı 100'e, yaralı sayısı 4 bine yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:00:03 -
Beyrut'taki patlamada can kaybı 100'e, yaralı sayısı 4 bine yükseldi

İSTANBUL (AA) - Lübnan Kızılhaçı, başkent Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının 4 bine yükseldiğini duyurdu.

Kızılhaç yetkililerinden Georges Kettaneh, Lübnan LBC televizyonunda yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki patlamada 100 can kaybı ve 4 bin yaralı olduğunu söyledi.

Patlama sonucu hâlâ enkaz altında kalanlar olduğunu belirten Kettaneh, Beyrut'taki hastanelerin kapasitesinin dolduğunu ifade etti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, daha önce, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısını 63 olarak açıklamış, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini aktarmıştı.

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