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Dünya Beyrut sokaklarında çöp yığınları! İşte sebebi...
Dünya

Beyrut sokaklarında çöp yığınları! İşte sebebi...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çöp toplama hizmeti veren özel firma çalışanlarının greve gitmesi sonrası sokaklarda çöp yığınları birikti.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 09:46:00 -
Beyrut sokaklarında çöp yığınları! İşte sebebi...

Beyrut'tun bazı bölgelerinde hükümetten çöp toplama ihalesini alan "City Blu" şirketinin çalışanları, 1 Nisan itibarıyla grev başlattı.

Maaşlar Ödenmedi, Çöp Dağları Oluştu

Yerel medyaya konuşan bir şirket yetkilisi, Merkez Bankasının para çekimi için uyguladığı kısıtlama, artan masraflar gibi sebeplerle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini söyledi.

Çalışanların grevi nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği mahallelerde çöp yığınları oluştu.

Başbakan Necib Mikati krizin çözümüne ilişkin açıklamasında, Lübnan Merkez Bankasına çöp toplama hizmetlerini yürüten firmalara yönelik nakit likiditenin artırılması ve ödemelerdeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da zaman zaman bu tür çöp krizleri yaşanıyor. Bunlardan en büyüğü 2015'de eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla patlak vermişti. Aylar süren kriz, hükümetin müdahalesi sonucu çözülmüş ve çöp toplama ihalesi iki firmaya verilmişti.

Lübnan, 3 Yıldır Ekonomik Kriz Altında

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

Birleşmiş Milletler'in 1 Temmuz 2021'de yayınladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de, yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Mart 2022'de yayınladığı raporda, Lübnan halkının yüzde 80'inin açlık sınırında yaşadığı uyarısında bulunmuştu.

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