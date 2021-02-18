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Dünya Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Dünya

Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Beyrut Limanı'nda onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlamayı soruşturan savcı davadan alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 18:41:00 -
Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Lübnan Yargıtay Mahkemesi, 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak suçlanan iki milletvekilinin talebi üzerine Savcı Fadi Savan’ı patlama soruşturmasından alındı.

AFP’nin adli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Yargıtay, soruşturmayı Savan’dan alıp başka bir savcıya devretmeye karar verdi.

Beyrut Limanı’nda yıllarca kalan yüzlerce ton amonyum nitratın neden olduğu patlama sonucu 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, başkentin büyük bölümü ağır hasar almıştı.

Savan, 10 Aralık’ta Başbakan Hasan Diyab’ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil, eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanları Gazi Zuaytir ile Yusuf Finyanus’u, ‘ihmal ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmakla’ suçladı.

Saad Hariri ve Şii Hizbullah hareketi iddianameye karşı çıkanlar arasında yer aldı.

Meclis Başkanı Nebih Berri’ye yakın olan Zuaytir ve Halil, davanın başka bir savcının atanmasını talep edilmesini istedi.

Hukuk alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütü Legal Agenda Direktörü Avukat Nizar Saghieh, Savan’ın görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bakanlar ve siyasi sınıf sorumlu tutulmayı reddediyor, bunu yaparak soruşturma için kırmızı bir çizgi çiziyorlar ve bu çok tehlikeli” dedi.

Limanın yönetimi ve güvenliğinden sorumlu en üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere en az 25 kişinin gözaltına alınmasına rağmen, patlamayla ilgili soruşturmalar şimdiye kadar bir sonuç vermedi.

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