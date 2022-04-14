Beypazarı havuç lokumu coğrafi işaret aldı

Ankara'nın tarihi ilçesi Beypazarı'nın havuç lokumu, Beypazarı Ticaret Odası'nın başvuruda bulunduğu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret aldı.

Havuç üretimi ile ünlü ilçenin Beypazarı kurusundan sonra coğrafi işaretli ikinci yöresel ürünü Beypazarı havuç lokumu oldu. Ürünün tanıtımı ve ayırt edici özellikleri, üretim metotları ve içerikleri hakkında detayları paylaşıldı.

Beypazarı havuç lokumu, haşlanarak püre haline getirilen havuçlarla üretilen meyveli bir lokumdur. Jel görüntüsü düşük, parlaklığı az, mat-turuncu renkte, pütürsüz yapıda, dışı Hindistan cevizi ile kaplı ve yaklaşık iki santimetrelik küp boyutundadır. Beypazarı ilçesi, tarih boyunca önemli bir havuç üretim merkezi olduğundan geçmişi eskiye dayanan havuç lokumunun ilçenin mutfak kültüründe önemli bir yeri bulunur. Bu sebeple Beypazarı havuç lokumunun coğrafi sınır ile ün bağı oluşmuştur. Üretimde geleneksel olarak coğrafi sınıfta yetişen ve hasat edilen havuçlar kullanılır.

Beypazarı Havuç Lokumu nasıl yapılır?

Havuç haşlanarak, püre haline getirilir. fieker, nişasta, limon tuzu ve su ile yarım saat karıştırılarak kaynatılır. Oluşan lokum hamuru tavalara dökülür. 1 gün süreyle soğutulduktan sonra lokum kesme tahtasına alınarak, hem altına hem üstüne hindistancevizi dökülür.

Cezerye hangi ülkeye aittir?

Osmanlı mutfağında yer alır. Havuç, toz şeker, ceviz ve hindistan cevizinden yapılır. Adını, Arapça'da havuç anlamına gelen (Cezer; جزر) kelimesinden alır.

Havuç lokumu tarifi nasıl yapılır?

Bir kasede su şeker ve nişastayı iyice karıştırın. Havuç ve nişastalı karışımı bir tencereye alıp kısık ateşte suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin. Suyla ıslatılmış bir tepsiye dökün ve üzerini düzleyin. Bir gece buzdolabında bekletin daha sonra istediğiniz büyüklüğünde kareler kesip hindistan cevine bulayın.