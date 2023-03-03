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Yerel Beyoğlu’nun Veteriner Hekimleri Kahramanmaraş'ta Depremzede Hayvanları Tedavi Ediyor
Yerel

Beyoğlu’nun Veteriner Hekimleri Kahramanmaraş'ta Depremzede Hayvanları Tedavi Ediyor

Kahramanmaraş’ta bulunan Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeleri ve köyleri tek tek ziyaret ederek depremlerden etkilenen hayvanların tedavilerini gerçekleştiriyor. Ayrıca hayvanların yem ve mama ihtiyaçları da karşılanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 10:47:00 -
Beyoğlu’nun Veteriner Hekimleri Kahramanmaraş'ta Depremzede Hayvanları Tedavi Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu Belediyesi, depremlerden olumsuz etkilenen hayvanları da unutmadı. Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a giden Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgedeki depremzede hayvanların tedavisi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hummalı bir çalışma yürütüyor. 1 hayvan ambulansı, 2 araç, 3 veteriner hekim ve yardımcı personelden oluşan ekip, Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere çevre ilçeleri ve köyleri tek tek dolaşarak yaralı hayvanların tedavisini gerçekleştiriyor.

Ağır yaralı hayvanlar ameliyat ediliyor

Depremzede hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiren ekipler hafif yaralı hayvanların tedavilerini bulundukları bölgede yapıyor. Depremlerden ağır yaralı olarak kurtulan hayvanlar ise Kahramanmaraş Merkezde kurulan Beyoğlu Belediyesi Veteriner Merkezinde tedavi altına alınarak ameliyat ediliyor. Hayvanların yem ve mama ihtiyaçlarını da karşılayan ekipler ayrıca ziyaret ettikleri köylerde sokak hayvanlarının soğuklardan korunması için kedi evleri de dağıtıyor.


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