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Gündem Beyoğlu'nun orta yerinde Pitbull dehşeti! Bu görüntüyü izleyip köpekten taraf olanlara söz kalmadı
Gündem

Beyoğlu'nun orta yerinde Pitbull dehşeti! Bu görüntüyü izleyip köpekten taraf olanlara söz kalmadı

İstanbul Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpek bir gence saldırdı. Çevredeki ona yakın vatandaş, Pitbull'u saldırdığı kişiden uzaklaştırmak için ellerinde sopalarla dakikalarca mücadele etti. Olay yerindeki birçok kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 23:53:00 - 2022-02-17 00:20:06

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin kronikleşen sorunu başıboş köpekler, bir kesim tarafından inatla savunulmaya devam etse de, ülke genelinden gelen görüntüler, sorunun aklı selimle çözülmesi gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Bu görüntüyü izleyip köpekten taraf olacaklara söz kalmadı!

İstanbul Beyoğlu'nda sorumsuz sahibi tarafından serbest bırakılan Pitbull cinsi köpek, bir gence saldırdı.

Çevredeki ona yakın vatandaş, Pitbull'u saldırdığı kişiden uzaklaştırmak için ellerinde sopalarla dakikalarca mücadele etti.

Pitbull, zorlukla uzaklaştırılan olay yerindeki birçok kişi, köpeğin ısırması sonucunda yaralandı.

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