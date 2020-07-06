Beyoğlu'nda tartıştığı kadını silahla vuran şüpheli yakalandı
İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda tartıştığı kadını silahla vurarak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah 08.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde Elmas F'nin (58) silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışma sonucu şüpheli Osman A'yı (65) olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.
Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.