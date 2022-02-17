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Gündem Beyoğlu'nda Pitbull saldırısına uğrayan vatandaş konuştu! 'Sahibini uyardığım an da kendimi yerde buldum'
Gündem

Beyoğlu'nda Pitbull saldırısına uğrayan vatandaş konuştu! 'Sahibini uyardığım an da kendimi yerde buldum'

İstanbul Beyoğlu'nda sorumsuz sahibi tarafından serbest bırakılan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Muzaffer Akçayır olay anını anlattı. Akçayır, köpeğin sahibini "Neden tasmasız gezdiriyorsun?" diye uyardığını belirtirken, şikayetçi olunan köpek sahibi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 18:19:00 - 2022-02-17 18:27:22

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin kronikleşen sorusunu "başıboş köpekler", toplum güvenliğini tehdit etmeyi sürdürürken, bir Pitbull saldırısı haberi de İstanbul Beyoğlu'ndan geldi.

Sahibi tarafından tasmasız gezdirilen yasaklı ırk Pitbull cinsi köpek, bir gence saldırdı. Çevredekiler ellerinde sopalarla dakikalarca Pitbullu durdurmaya çalışırken olayda üç kişi yaralandı.

Pitbullun saldırısına uğrayanlardan Muzaffer Akçayır, "O an rüya gibiydi, şokun etkisindeyim. Pitbull köpeği başıboş geziyordu. Birisi bana 'Bu köpek kimin?' diye sordu. 'Bilmiyorum' derken sahibi elinde zinciri sallayarak geldi. Sahibine, 'Abicim bu yasak değil mi?' diye sordum. Cevap vermedi. Sonra köpek sahibine kızdığımı anlayınca bana saldırdı. Ne olduğunu anlamadan kendimi yerde buldum. Vücudumun her yerinde onun ısırık izlerini taşıyorum." dedi.

Akçayır, şöyle devam etti:

Ben de bir hayvan severim ama hayvan sevgisinin karşılığı bu olmamalı. Ben bu şahıstan, maddi- manevi şikauyetçiyim. Dışarıda kalıyormuş, kağıtçıymış benim problemim değil. Bugün benim başıma gelen yarın küçük bir çocuğun başına gelir.

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