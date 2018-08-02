THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Beyoğlu'nda park halindeki minibüs kundaklandı

Beyoğlu'nda park halindeki bir dolmuş-minibüs kundaklandı. Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi oldukları öne sürülen saldırganlar olay yerinden kaçtı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 08:43
Beyoğlu'nda park halindeki minibüs kundaklandı

Hasköy Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde bulunan 34 M 3066 plakalı dolmuş-minibüs, iddiaya göre iki kişi tarafından kundaklandı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken dolmuş kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DOLMUŞUN SAHİBİ GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen dolmuş sahibi yanan aracını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polislerden bilgi alan dolmuş sahibi yangının söndürülmesini izledi.









 

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 08:43
  1. beyoğlu
  2. dolmuş
  3. minibüs
  4. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brent petrolün varili 70 doların üstünde
    1. Brent petrolün varili 70 doların üstünde
    2. Ziraat Katılım’dan, 151,3 milyon TL kâr
    3. Bekir Bozdağ: ABD'nin kararı akıl..
    4. Zamlar sanayiciyi zorlayacak
    5. Uykusuzluğa doğal çözüm!
    6. Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri..
    7. Köylüler şoke oldu! Bahçede bu halde..
    8. Mardinli Hacı adayları kutsal..
    9. KTÜ taban puanları ve başarı..
    10. Emre Akbaba transferi son buldu! İşte..
    11. "Erdoğan'ın hatrı için!"
    12. İstanbul'da hız terörü! 299..
    13. Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiren..
    14. Kılıçdaroğlu'nun kovmak istediği..
    15. Bitlis'te ByLock kullanan eski polis..
    16. 27 asker hakkında gözaltı kararı!
    17. Mahkum önce doktoru bıçakladı, sonra..
    18. California'daki yangın binden fazla..
    19. Turkcell ‘Kopilot’la otomobilleri..
    20. CHP kurultaya mı gidiyor?
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret: Ayaklar altına aldılar! Tepkiler çığ gibi
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Rusya'dan kafa bulandıran sözler: Türk askerinin çekilmesi için...
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Hastane önünde yürekleri dağlayan görüntü! 'Bir saat ninni söyledi, zor ikna ettik'
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Çarpıcı iddia: AK Parti'nin yüzde 40'ı...
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart
    Peygamber Ocağına tabur imamı şart

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    Tıp Fakültesi taban puanları 2018 ÖSYM YKS sonuçları Diş Hekimliği taban puanları
    Tıp Fakültesi taban puanları 2018 ÖSYM YKS sonuçları Diş Hekimliği taban puanları