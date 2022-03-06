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Yerel Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 10:51:00 -
Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'taki otelde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan otelden müşteriler ve çalışanlar kendi imkanlarıyla çıkarken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yardım etmek amacıyla binaya giren bir esnaf ile müşteriye dumandan etkilenmeleri üzerine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, binadan duman tahliyesi yapıldı.

Ekiplerin otelde hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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