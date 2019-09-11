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Beyoğlu’nda okul servis denetimlerinde şok görüntü

Beyoğlu’nda servis araçlarına denetim yapan polis ekipleri bir 20 kişilik bir serviste 30 öğrenci olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
Beyoğlu’nda okul servis denetimlerinde şok görüntü

Beyoğlu’nda servis araçlarına denetim yapan polis ekipleri bir 20 kişilik bir serviste 30 öğrenci olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Öğrencilerinin bazılarının daayakta yolculuk yaptığı gören ekipler evrakları da eksik olan servise cezai işlem yaptı. Serviste bulunan öğrencilerden biri, “Geçen seneden beri böyle. 30 kişi falan gidiyoruz. Bazen ikili koltukları üçlüyoruz. Arkadaki 4 koltuğu 5’liyoruz" dedi.


Polis ekipleri, sabah saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan Güler Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde servis denetimi yaptı. Denetime, Çocuk Şube, Trafik Şube ekipleri veMobil Okul Timleri de katıldı. Okul servislerini duran ekipler, araçların evrak kontrolünü yaparak, taşımaya uygun olup olmadığına baktı. Denetim sırasında bir servis aracını durduran polis ekipleri gördükleri karşısında adeta şok oldu. Yaklaşık 20 kişilik servise, 30 kişi bindiği ve öğrencilerinin bazılarının ayakta yolculuk yaptığı görüldü. Evrak kontrolü yapan polis ekipleri evraklarının da eksik olması üzerine cezai işlem uyguladı. Bunun üzerine şoför yetkililerinde durumdan haberdar olduğunu söyleyip olay yerine yetkili kişiyi çağırdı.



"Geçen seneden beri böyle"


Serviste bulunan öğrencilerden biri, "Geçen seneden beri böyle. Geçen sene biraz rahattı ama bu sene beşinci sınıflarda katıldığı için biraz fazla oluyoruz. 30 kişi falan gidiyoruz. Bazen ikili koltukları üçlüyoruz. Arkadaki 4 koltuğu 5’liyoruz. Bazı kişiler ayakta gidiyor. Polisi görünce birkaç kişi öne sıkıştı” diye konuştu.



"Çocuklarımızı yolda mı bırakalım"


Servis yetkili ise"Bu çocukların toplanması gerekiyor. Çocuklarımızı yolda mı bırakalım. Aile işe gidiyor. Çocuğu vermesi gerekiyor. Bunun için de sabah mecburen böyle bir durum oldu. İkinci aracım arıza yaptığından dolayı. Bu araba bu kadar dolu değildi. Bu sene yeni kayıtlar var. Yaz ayında bu araçların muayenesi yapıldı” diyerek kendisini savundu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
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