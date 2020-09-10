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Aktüel Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 03:50:39 -
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asmalı Mescid Mahallesi Şehbender Sokağı'ndaki kullanılmayan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

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