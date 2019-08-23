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Beyoğlu’nda çatı yangını paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda bir binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapıldığı esnada yangın çıktı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:33
Beyoğlu’nda çatı yangını paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda bir binanın çatısında izolasyon çalışmaları yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangında apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, bir vatandaş yangının bulunduğu apartmandaki evine girerek kedisini kurtardı.


Yangın saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Saka Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre dört katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışmaları yapıldığı esnada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.


Diğer itfaiye erleri apartmandaki daireleri dolaşarak, bina sakinlerini tahliye etti. Apartmandaki vatandaşların tahliyesi yapıldığı esnada evinde yangın çıktığını duyan bir vatandaş, alevlerin bulunduğu apartmandaki evine girerek kedisini kurtardı.Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.


“Yangın çatıda tadilat yapılırken çıktı”


Çatıdaki izolasyon çalışmaları esnasında yangının çıktığını ifade eden apartman sakini Emine Büyükbaş, “Çatıdan dumanlar gelince itfaiye ekipleri geldi. Kendi imkanlarımla dışarıya çıktım. Yangın çatıda tadilat yapılırken çıktı. Ben çok korktum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:33
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