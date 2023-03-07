Beyoğlu Belediyesi’nden Her Gün 15 Bin Depremzedeye Sıcak Yemek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yardımına koşan Beyoğlu Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda kurulan Beyoğlu Yardım Merkezi’nde toplanan yardımlar bir aydır düzenli bir şekilde depremzedelere ulaştırılıyor. Beyoğlu Yardım Merkezi’nde her gün 15 bin kişiye üç öğün sıcak yemeğin verildiği büyük bir aşevi ve günlük 15 bin ekmeğin pişirildiği modern bir fırın da bulunuyor. Ayrıca çadırda yaklaşık 400 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği modern yemek salonu da depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor.

Mobil aşevleri bölge bölge gezerek depremzedelerle buluşuyor

Beyoğlu Belediyesi Dulkadiroğlu’nda bulunan aşevine gelemeyen depremzedeler için de mobil hizmet sunuyor. Belediyeye ait üç adet mobil aşevi her gün çevredeki barınma alanlarında yaşayan depremzedelere yemek dağıtımı yapıyor. Bölgede AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmaları bizzat takip eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, depremzedelere yönelik yardım çalışmalarının ileriki aylarda da kesintisiz devam edeceğini söyledi.



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