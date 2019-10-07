Beynim uyuşuyor! Beyin yorgunluğu neden olur? Beyin yorgunluğundan nasıl kurtulurum?

Uzun süreli stres, odalara tıkılıp havasız ortamlarda vakit geçirmek, Elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik, Vitamin eksikliği ve Uykusuzluk gibi sebepler beynimizi yoruyor. Beyniniz uyuşmuş gibiyse uzman desteği şart.

Beyin yorgunluğu için;

Spor yaptığımız zaman hafızamız kuvvetleniyor.

Dinamik olmak ve beynimizi canlı tutmak için tavsiye edilen uyku süresi 8 saat

Okumak da beyin fonksiyonlarına iyi geliyor

Navigasyon sistemini kullanmak yerine zaman,zaman beynimizi zorlamalıyız.

Kendimizi eskiden bildiğimiz şeyleri hatırlamaya zorlamak

Hesap makinesi özelliğini kullanmak yerine kafadan işlem yapmak

Stres oluşturan durumlardan uzaklaşmalı.

Hangi besinler iyi gelir;

Fındık, ceviz, yeşil sebzeler, böğürtlen, yaban mersini, somon ve sardalye balığı, üzüm suyu, kepekli pirinç ve sıcak kakao Çay ve kahve beyin yorgunluğuna iyi gelir.



*Bir bardak cezayir menekşesi çayı sizi sakinleştirip gevşetecektir. Bir tatlı kaşığı cezayir menekşesi yaprağını kaynar suya atıp, 5 ile 10 dakika arası düşük ateşte yapacağınız çay biraz acı olabilir.

*2 bardak suyu kaynattıktan sonra 20-25 gram Ginkgo Biloba yaprağını suya ekleyip, düşük ateşte 10 dakika bekleyin. Bir süzgeçten geçirdikten sonra içebilirsiniz.

*2 filiz biberiyeyi sıcak suyun içine atarak sabah çayı olarak içebilirsiniz.

*Kuru üzümünün faydalarını görmek için günde 1 avuç kadar tüketmek gerekir.

*Beyninizi en yorgun hissettiğiniz zamanlarda 1 adet tane karanfil çiğnemeniz etkili olacaktır.

*Günde 10 adet badem beyin yorgunluğunu önlemeye yardımcıdır.

*Günde tüketilebilecek bir elma beyin yorgunluğuna yardımcı olabilmektedir.

Şifalı Günler.