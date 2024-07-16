Beyne pıhtı attı: Ünlü oyuncu yoğun bakımda
73 yaşındaki oyuncu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma alındı. Oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin final yapmasıyla Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine transfer olan oyuncu Sema Çeyrekbaşı hastaneye kaldırıldı.
73 yaşındaki oyuncu beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındı.
Çeyrekbaşı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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