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Yerel Beyne pıhtı attı: Ünlü oyuncu yoğun bakımda
Yerel

Beyne pıhtı attı: Ünlü oyuncu yoğun bakımda

Yeniakit Publisher
2024-07-16 16:25:00 -
Beyne pıhtı attı: Ünlü oyuncu yoğun bakımda

73 yaşındaki oyuncu Sema Çeyrekbaşı yoğun bakıma alındı. Oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin final yapmasıyla Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisine transfer olan oyuncu Sema Çeyrekbaşı hastaneye kaldırıldı.

73 yaşındaki oyuncu beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındı.

Çeyrekbaşı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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