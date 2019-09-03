BEYMEN Club yeni mağazasını Metropol AVM’de açtı Türk moda sektörünün önemli markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını Metropol AVM’de açtığını duyurdu.

Türk moda sektörünün önemli markalarından BEYMEN Club, yeni mağazasını Metropol AVM’de açtığını duyurdu.

BEYMEN Club, 52’nci mağazası olan BEYMEN Club Metropol’ü 30 Ağustos günü Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açtığını duyurdu.Yapılan bilgilendirmede; mağazada hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonların modaseverlerlebuluşacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.