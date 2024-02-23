Beylikdüzü’ne Afganistanlı Türkmen aday!

Afganistan Dernekleri Başkanı Ezatullah Sedat İstanbul Beylikdüzü’nden bağımsız olarak belediye başkan adaylığını açıkladı. 2023 seçimlerinde BBP tarafından İstanbul 2. bölgeden 6. sırada milletvekili adayı gösterilen Sedat aynı zamanda BBP’den ilçe başkanlığı görevi yürüttüğü de belirtildi.

Ezatullah Sedat sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

Değerli hemşehrilerim, kardeşlerim, ülkemin Türkiye'de yaşayan gençleri;

Selamun Aleyküm ve Allah'ın rahmeti ve bereketi!

Bildiğiniz gibi Afganistan'daki sorunlarla karşılaştırıldığında maalesef dünyanın 50'den fazla ülkesinde göçmen ve mültecilerimiz var. İran ve Pakistan'dan sonra Afani göçmen nüfusunun yoğun olduğu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Yaklaşık 50-60 yıl önce Afgan göçmenler Türkiye'ye gelerek bu ülkeye yerleştiler. Türkiye'deki Afgan nüfusu özellikle İstanbul'un Beylikdüzü ve Zeitounborno şubelerinde önemli olup üç kısma bölünmüştür. Birinci bölümde Türk vatandaşlığını kazanmış göçmenler yer almaktadır. İkinci kısım ise bu ülkede orta ve uzun süreli ikamet eden göçmenlerdir. Üçüncü kısım ise belgesiz göçmenlerin yasa dışı olmasıdır. Ne yazık ki, sayın hemşehrilerimiz bu üç sektörde de çeşitli ve sayısız sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkenin belgelerine sahip olanların bir kısmı çoğu bankada kolaylıkla banka hesabı açamıyor. Bazılarının ise çeşitli sebeplerle kamet belgeleri iptal ediliyor ve Türkiye'den ihraç ediliyor. Bazı yurttaşlarımız yasal belgeleri olmadığı için bu ülkede yaşamın tüm olanaklarından mahrum bırakılıyor ve nerede tutuklanıyorlarsa sınır dışı ediliyor ve sınırı geçiyorlar.

Türkiye'de Afgan göçmenler açısından bu sorunların yaşanmasının temel nedeni, göçmenler arasında birlik ve beraberliğin olmayışı, ayrıca hükümetin ve yerel yönetimlerin farklı kademelerinde sesinizi ve isteğinizi kulaklara ulaştıracak işçi ve kalifiye kişilerin bulunmamasıdır. üst düzey hükümet yetkililerinin karar vermesi ve buna göre hareket etmesi.

Yukarıdaki zorlukların açıklamalarını akılda tutarak ve büyüklerin tavsiye ve tavsiyeleri sonrasında ben İzatullah Sedat, Beylikdüzü'nde yaşayan sevgili Afganların adresinden belediyeye (belediye) bağımsız aday olarak kaydoldum ve kayıt oldum. sevdiklerinize bu mahallenin yerel yönetimleri düzeyinde oy verebilirsiniz.

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Umudunuzla 31 Mart 2024'te Afganistan adına seçim mücadelelerine katılacağım ve siz değerli yurttaşlarımdan bana destek, sevgi ve çok yönlü işbirliğinizi rica ediyorum. Türkiye'de son 25 yılda çeşitli sektörlerde edindiğim tecrübeyle, sizlerin ve diğer göçmenlerimizin sorunlarını belediye ve hükümet düzeyinde ele almak için temsilciniz ve sesiniz olarak çalışacağıma ve çaba göstereceğime inancım tamdır. Son 25 yılda Afgan İşadamları Birliği'nin başkanlığını, Afgan Dernekleri Federasyonu'nun başkanlığını ve Büyük Birlik Partisi'nin başkanlığını yaptım. Kesinlikle halkıma mümkün olduğu kadar hizmet etmeye çalıştım. Şimdi aziz Afganların hürmetine ve merhametli Allah'a güvenerek, bu tehlikeli ve sorumluluk dolu yolda seçim kampanyasına emin adımlarla girdim. Gelin Türkiye'ye layık olalım, omuz omuza onurumuza katkıda bulunalım. Saygılarımla,

Ezzatullah Sedat