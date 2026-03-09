  • İSTANBUL
Beylikdüzü'nde trafikte korku dolu anlar: Tartışma sırasında silah çekti!
Beylikdüzü'nde trafikte korku dolu anlar: Tartışma sırasında silah çekti!

Beylikdüzü’nde trafikte çıkan tartışmada bir sürücü silah çekti. İkili arasında yaşanan kavga ise çevredeki bir sitenin güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Beylikdüzü’nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle tartışan iki sürücü arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olay anından Y.E.G. (36) isimli sürücü, silah çekerek kavga ettiği adama yönelirken çevredeki bir sitenin güvenlik görevlileri şahsı güçlükle durdurdu. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansırken, gözaltına alınan Y.E.G. isimli sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

