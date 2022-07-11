Beylikdüzü sular saat kaçta gelir? 11 Temmuz Beylikdüzü su kesinti saatleri
11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Beylikdüzü’nde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintinin yaşandığı mahallede bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul’da 11 Temmuz Pazartesi günü su kesintileri yaşanıyor, Peki, sular saat kaçta gelecek?
Beylikdüzü sular saat kaçta gelir? 11 Temmuz Beylikdüzü su kesinti saatleri
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.07.2022 16:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.