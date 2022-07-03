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Yaşam Beylikdüzü sular ne zaman gelir? 3 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri:
Yaşam

Beylikdüzü sular ne zaman gelir? 3 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri:

İstanbul su kesinti saatleri güncel | 3 Temmuz Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Beylikdüzü sular saat kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-07-03 17:58:00 -
Beylikdüzü sular ne zaman gelir? 3 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Beylikdüzü sular ne zaman gelir? 3 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri:

İlçe         :              Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler     :              Barış Mah

Arıza Sebebi      :              100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.07.2022 13:12

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler     :              Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :              100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              03.07.2022 16:35

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 3.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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